Голы Нгумоа и Салаха помогли "Ливерпулю" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Рио Нгумоа (36-я минута) и Мохамед Салах (40).
11 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Для 17-летнего Нгумоа этот гол стал вторым в Английской премьер-лиге (АПЛ). Первый мяч в игре против "Ньюкасл Юнайтед" (3:2) также был победным. Лучший бомбардир прошлого сезона Салах в текущем чемпионате отличился в шестой раз, на "Энфилде" он не забивал с 1 ноября.
Команда Арне Слота прервала серию из трех матчей без побед и с 52 очками занимает пятое место в таблице. "Фулхэм" (44 очка) идет 11-м.