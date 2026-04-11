Голы Нгумоа и Салаха помогли "Ливерпулю" обыграть "Фулхэм" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
21:39 11.04.2026
Голы Нгумоа и Салаха помогли "Ливерпулю" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

Голы Нгумоа и Салаха помогли "Ливерпулю" дома обыграть "Фулхэм" в АПЛ

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фотография из соцсетей
Мохаммед Салах. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Рио Нгумоа (36-я минута) и Мохамед Салах (40).
Английская премьер-лига (АПЛ)
11 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ливерпуль
2 : 0
Фулхэм
36‎’‎ • Rio Ngumoha
(Флориан Вирц)
40‎’‎ • Мохамед Салах
(Коди Гакпо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для 17-летнего Нгумоа этот гол стал вторым в Английской премьер-лиге (АПЛ). Первый мяч в игре против "Ньюкасл Юнайтед" (3:2) также был победным. Лучший бомбардир прошлого сезона Салах в текущем чемпионате отличился в шестой раз, на "Энфилде" он не забивал с 1 ноября.
Команда Арне Слота прервала серию из трех матчей без побед и с 52 очками занимает пятое место в таблице. "Фулхэм" (44 очка) идет 11-м.
В других матчах дня "Брайтон" на выезде обыграл "Бёрнли" (2:0), "Брентфорд" сыграл дома вничью с "Эвертоном" (2:2).
ФутболСпортЛиверпульМохамед СалахАрне СлотФулхэмЛиверпульНьюкасл ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
