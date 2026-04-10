"Юта" Сергачева впервые вышла в плей-офф НХЛ
08:27 10.04.2026
"Юта" Сергачева впервые вышла в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Юта Маммот" на своем льду обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Кайлер Ямамото (15-я минута), Ник Шмальц (26), Лоусон Крауз (44) и Дилан Гюнтер (47). У "Нэшвилла" шайбу забросил Эрик Хаула (51).
10 апреля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Юта
4 : 1
Нэшвилл
14:26 • Кайлер Ямамото
(Дилан Гюнтер, Логан Кули)
25:35 • Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Логан Кули)
43:03 • Лоусон Краус
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
46:05 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
50:22 • Эрик Хаула
(Закари Л'Эрё, Брэди Шей)
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 27-летнего россиянина 57 очков (10 голов + 47 передач) в 74 матчах сезона. Он является четвертым бомбардиром и вторым ассистентом команды в текущем чемпионате.
"Юта" выиграла пятый матч кряду в регулярном чемпионате и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей. Победа позволила "Юте" впервые выйти в плей-офф НХЛ за два года существования франшизы. Клуб был основан в 2024 году, ему достались активы "Аризоны Койотис", прекратившей существование.
Результаты других матчей:
"Сиэтл Кракен" - "Вегас Голден Найтс" - 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0);
"Лос-Анджелес Кингз" - "Ванкувер Кэнакс" - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
