Рейтинг@Mail.ru
Умер тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:33 10.04.2026
Умер тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера

Тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера умер в возрасте 49 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тренер сборной Польши Яцек Магера скончался на 50‑м году жизни, сообщается в аккаунте Польского футбольного союза (PZPN) в соцсети Х.
По информации TVP Sport, специалист, занимавший должность помощника главного тренера сборной Яна Урбана, потерял сознание на тренировке и был госпитализирован в больницу во Вроцлаве, где позднее скончался.
"Польский футбольный союз с глубокой печалью и огромным сожалением сообщает о смерти Яцека Магеры, ассистента тренера сборной Польши. Выражаем самые искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры", - говорится в заявлении PZPN.
В качестве футболиста Магера выступал за польские клубы "Ракув", "Легия", "Видзев" и "Краковия". После завершения спортивной карьеры он перешел на тренерскую работу, возглавлял "Легию", "Шленск", сборную Польши среди игроков не старше 20 лет). Вместе с "Легией" он становился чемпионом страны в качестве футболиста и тренера.
 
ФутболЛегияЯн (Регенсбург)Краковия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала