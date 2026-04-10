Умер тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тренер сборной Польши Яцек Магера скончался на 50‑м году жизни, сообщается в аккаунте Польского футбольного союза (PZPN) в соцсети Х.
"Польский футбольный союз с глубокой печалью и огромным сожалением сообщает о смерти Яцека Магеры, ассистента тренера сборной Польши. Выражаем самые искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры", - говорится в заявлении PZPN.
В качестве футболиста Магера выступал за польские клубы "Ракув", "Легия", "Видзев" и "Краковия". После завершения спортивной карьеры он перешел на тренерскую работу, возглавлял "Легию", "Шленск", сборную Польши среди игроков не старше 20 лет). Вместе с "Легией" он становился чемпионом страны в качестве футболиста и тренера.