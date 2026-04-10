Болельщик "Ноттингем Форест" умер в Португалии после матча Лиги Европы
13:45 10.04.2026
Болельщик "Ноттингем Форест" умер в Португалии после матча Лиги Европы

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Болельщик английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" скончался после первого матча команды в 1/4 финала Лиги Европы против "Порту", сообщает португальская газета Correio da Manha со ссылкой на правоохранительные органы.
Встреча прошла в четверг в Порту и завершилась со счетом 1:1. Смерть 84-летнего британца, согласно предварительным данным полиции, наступила по естественным причинам. Тело болельщика было доставлено в местный институт судебной медицины.
Ответный матч между командами пройдет в Уэст-Бриджфорде 16 апреля, начало - 22:00 мск.
 
