Болельщик "Ноттингем Форест" умер в Португалии после матча Лиги Европы

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Болельщик английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" скончался после первого матча команды в 1/4 финала Лиги Европы против "Порту", сообщает португальская газета Correio da Manha со ссылкой на правоохранительные органы.

Встреча прошла в четверг в Порту и завершилась со счетом 1:1. Смерть 84-летнего британца, согласно предварительным данным полиции, наступила по естественным причинам. Тело болельщика было доставлено в местный институт судебной медицины.