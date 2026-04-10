Евсеева наказал резонанс вокруг его ругани, считает Журова

11:40 10.04.2026
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Штраф в размере 100 тысяч рублей для главного тренера махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадима Евсеева за публичные нецензурные высказывания является гораздо меньшим наказанием, чем факт выноса скандала в публичную плоскость для массового обсуждения, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
"Динамо" 5 апреля дома в 23-м туре чемпионата России сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей.
"Наверное, на столько он и наговорил. Для кого-то это реально большая сумма, а для футбольного тренера, возможно, и не очень. Но сам факт того, что этому придали публичность, думаю, для него намного хуже, чем просто штраф. Такое неприятно любому человеку", - сказала Журова.
Евсеев является шестикратным чемпионом страны, четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка в составе московских команд "Спартак" и "Локомотив". В активе футболиста 20 матчей за национальную команду и один забитый мяч.
