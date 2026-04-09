Мостовой высказался о поведении болельщиков "Зенита"

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Петербургский "Зенит" должен быть наказан за поведение его болельщиков во время матча Кубка России с московским "Спартаком", а введение карты болельщика на играх этого турнира проблему не решит, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.