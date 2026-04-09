Мостовой высказался о поведении болельщиков "Зенита"

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Петербургский "Зенит" должен быть наказан за поведение его болельщиков во время матча Кубка России с московским "Спартаком", а введение карты болельщика на играх этого турнира проблему не решит, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Матч "Зенита" и "Спартака" в полуфинале пути регионов Кубка России прошел в Санкт-Петербурге в среду и завершился нулевой ничьей в основное время и победой москвичей в серии пенальти – 7:6. В ходе представления команд фанаты петербуржцев выкрикивали оскорбления в адрес игроков "Спартака", а после матча забросали футболистов гостей посторонними предметами. На матчах Кубка России не используется система карты болельщика, которая действует на играх Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я бы не стал к карте болельщика это привязывать, - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, не стоило бы распространить ее действие и на Кубок России. - Поверьте, плохие люди есть везде. Я живу сколько лет, ни на кого ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от того, есть у человека карта болельщика или нет. Пришли, поорали, покричали, пошумели. За это надо наказывать – и будут наказывать".
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны.
Футболиста "Зенита" Мостового попытались похитить в Петербурге
27 октября 2025, 08:20