Умяров сделал заявление о потасовке после матча с "Зенитом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров отверг обвинения в том, что игроки "красно-белых" спровоцировали болельщиков "Зенита" бросать посторонние предметы с трибун после матча Кубка России.

В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. Футболисты московской команды после финального свистка пошли праздновать победу к трибуне "Зенита", где болельщики хозяев забросали их бутылками. После инцидента между футболистами двух клубов началась потасовка. Защитник петербуржцев Ваня Дркушич заявил, что футболисты "Спартака" не должны были праздновать перед болельщиками "сине-бело-голубых".