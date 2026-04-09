Умяров сделал заявление о потасовке после матча с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
00:58 09.04.2026
Умяров сделал заявление о потасовке после матча с "Зенитом"

Умяров: "Спартак" не выбирает, где праздновать победу над "Зенитом"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Футбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров отверг обвинения в том, что игроки "красно-белых" спровоцировали болельщиков "Зенита" бросать посторонние предметы с трибун после матча Кубка России.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. Футболисты московской команды после финального свистка пошли праздновать победу к трибуне "Зенита", где болельщики хозяев забросали их бутылками. После инцидента между футболистами двух клубов началась потасовка. Защитник петербуржцев Ваня Дркушич заявил, что футболисты "Спартака" не должны были праздновать перед болельщиками "сине-бело-голубых".
«
"Они говорят, что надо идти праздновать со своими болельщиками. Но когда мы празднуем забитый гол, который выводит команду дальше, мы не выбираем место, где это делать", - заявил Умяров.
В финале пути регионов Кубка России "Спартак" сыграет с действующим победителем турнира - московским ЦСКА.
