Тренер "Ливерпуля" заявил, что им повезло в проигранном матче с "ПСЖ"
01:48 09.04.2026 (обновлено: 02:25 09.04.2026)
Тренер "Ливерпуля" заявил, что им повезло в проигранном матче с "ПСЖ"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что его команде повезло пропустить только два мяча от французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В среду "Ливерпуль" в гостях уступил "ПСЖ" со счетом 0:2. В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
"Нам повезло, что мы проиграли всего 0:2, у них было больше моментов, чем они забили. Хотя первый гол, конечно, был несправедливым, ведь мы ничего не позволяли сопернику. Очень хорошо, что мы все еще в игре. Мы можем привезти их на "Энфилд" и показать, как сильно наш стадион может повлиять на игру", - приводит слова Слота Sky Sport.
Лига чемпионов УЕФА
08 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
2 : 0
Ливерпуль
11‎’‎ • Дезире Дуэ
65‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Жуан Невеш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В сезоне-2024/25 "ПСЖ" и "Ливерпуль" обменялись гостевыми победами со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов, парижане выиграли в серии пенальти и вышли в следующую стадию турнира, позднее став его победителями.
"В прошлом сезоне, хотя мы выиграли 1:0, игра была точно такой же. Но игра на "Энфилде" была совершенно другой, поэтому мы рады, что все еще в игре", - добавил тренер.
Ответная встреча пройдет 14 апреля в Ливерпуле. Победившая по сумме двух матчей команда в полуфинале сыграет с сильнейшим клубом из пары немецкой "Баварии" и испанского "Реала".
ФутболСпортАрне СлотЛиверпульПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
