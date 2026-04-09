Самсонова проиграла Таггер во втором круге турнира в Линце

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче второго круга 21-я ракетка мира Самсонова со счетом 2:6, 6:7 (11:13) уступила 18-летней австрийке Лилли Таггер, которая занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
В четвертьфинале Таггер сыграет с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) - Анастасия Потапова (Австрия).