СМИ: полиция Андорры расследует контрабанду дорогих часов футболистам
13:05 09.04.2026
СМИ: полиция Андорры расследует контрабанду дорогих часов футболистам

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гражданская гвардия Андорры начала расследование по факту контрабанды дорогих часов и продаже их футболистам чемпионата Испании, сообщает El Mundo.
По данным источника, расследование направлено против компании Best In Asociados, которая занималась продажей часов известных брендов в Мадриде и других городах Испании без уплаты необходимых налогов.
Среди клиентов этой компании были Дани Карвахаль из мадридского "Реала", Санти Касорла из "Овьедо", игрок "Севильи" Сесар Аспиликуэта, а также бывший футболист английского "Манчестер Сити" Давид Сильва. Ожидается, что вскоре они будут допрошены для выяснения обстоятельств дела.
