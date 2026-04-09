СМИ: полиция Андорры расследует контрабанду дорогих часов футболистам

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гражданская гвардия Андорры начала расследование по факту контрабанды дорогих часов и продаже их футболистам чемпионата Испании, сообщает El Mundo.
Среди клиентов этой компании были Дани Карвахаль из мадридского "Реала", Санти Касорла из "Овьедо", игрок "Севильи" Сесар Аспиликуэта, а также бывший футболист английского "Манчестер Сити" Давид Сильва. Ожидается, что вскоре они будут допрошены для выяснения обстоятельств дела.
