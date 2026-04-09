Капитан сборной Шотландии покинет "Ливерпуль" в конце сезона - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
20:58 09.04.2026 (обновлено: 01:52 10.04.2026)
Капитан сборной Шотландии покинет "Ливерпуль" в конце сезона

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил на своем официальном сайте об уходе шотландского защитника Энди Робертсона по окончании текущего сезона.
Робертсон покинет клуб после девяти сезонов в связи с истечением контракта.
Робертсону 32 года, он перешел в "Ливерпуль" из "Халл Сити" летом 2017 года. В составе "красных" Робертсон провел 373 матча, стал двукратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевал Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Робертсон является капитаном сборной Шотландии, в составе которой он провел 92 матча и забил четыре мяча. Летом шотландцы впервые с 1998 года выступят на чемпионате мира.
