Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Мемфис"
08:18 09.04.2026
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Мемфис"

Йокич повторил свой рекорд по трипл-даблам за сезон НБА в матче с "Мемфисом"

© пресс-служба клуба "Денвер Наггетс"
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Седрик Кауард из "Мемфиса", на счету которого 27 очков. В составе победителей больше всех очков заработал Джамал Мюррэй (26).
Центровой "Денвера" Никола Йокич набрал 14 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач. Для серба этот трипл-дабл стал 34-м в сезоне, что является повторением его лучшего результата: ранее он добивался аналогичных значений в прошлом сезоне. Столько же или больше трипл-даблов за сезон лишь на счету Расселла Уэстбрука (42 - 2016/17; 38 - 2020/21; 34 - 2018/19) и Оскара Робертсона (41 - 1961/62).
"Денвер" выиграл 10-й матч подряд и с 52 победами в 80 встречах занимает третье место в таблице Западной конференции, команда уже обеспечила себе участие в плей-офф. "Мемфис" (25 побед) продлил серию поражений до шести игр и идет 12-м.
Результаты других матчей игрового дня:
"Детройт Пистонс" - "Милуоки Бакс" - 137:111;
"Кливленд Кавальерс" - "Атланта Хокс" - 122:116;
"Орландо Мэджик" - "Миннесота Тимбервулвз" - 132:120;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 112:101;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 110:128;
"Финикс Санз" - "Даллас Маверикс" - 112:107.
БаскетболСпортДенверНикола ЙокичРасселл УэстбрукДенвер НаггетсДетройт ПистонсМилуоки Бакс
 
