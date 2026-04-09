Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Мемфис"

"Денвер" выиграл 10-й матч подряд и с 52 победами в 80 встречах занимает третье место в таблице Западной конференции, команда уже обеспечила себе участие в плей-офф. "Мемфис" (25 побед) продлил серию поражений до шести игр и идет 12-м.