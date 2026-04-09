Названа дата матча "Спартак" - ЦСКА в финале пути регионов Кубка России

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Финальный матч пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 6 мая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится на домашней арене "красно-белых", точное время станет известно позднее.
Победитель сыграет в суперфинале против победителя финала пути РПЛ, в котором встречаются московское "Динамо" и "Краснодар". Первая игра команд прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 0:0, ответный матч состоится 7 мая в Краснодаре.
10 марта, 11:06