Рейтинг@Mail.ru
Названа дата матча "Спартак" - ЦСКА в финале пути регионов Кубка России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:10 09.04.2026 (обновлено: 14:13 09.04.2026)
Названа дата матча "Спартак" - ЦСКА в финале пути регионов Кубка России

Матч финала пути регионов Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 6 мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк"Спартак"
Спартак - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
"Спартак". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Финальный матч пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 6 мая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится на домашней арене "красно-белых", точное время станет известно позднее.
Победитель сыграет в суперфинале против победителя финала пути РПЛ, в котором встречаются московское "Динамо" и "Краснодар". Первая игра команд прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 0:0, ответный матч состоится 7 мая в Краснодаре.
ФутболСпортКубок России по футболуСпартак МоскваПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала