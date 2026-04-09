"Надеюсь, последнее наказание": Газизов высказался о штрафе Евсеева за мат

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что наказание главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за мат в прямом эфире станет последним для специалиста, отметив, что в следующий раз он будет контролировать свои эмоции.
"Динамо" 5 апреля в домашнем матче сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (2:2) в 23-м туре чемпионата России. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей.
"Это наказание, которое Вадим Валентинович принял. Надеемся, что это последнее наказание в его сторону. Все могут срываться, будем стараться контролировать эмоции", - сказал Газизов.
