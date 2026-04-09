Футболист "Зенита" обвинил игроков "Спартака" в провокации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Словенский защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич заявил журналистам, что футболисты московского "Спартака" спровоцировали болельщиков "сине-бело-голубых" после матча полуфинала пути регионов Кубка России.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. Футболисты московской команды после финального свистка пошли праздновать победу к трибуне "Зенита", где болельщики хозяев забросали их посторонними предметами. После инцидента между футболистами двух клубов началась потасовка.
"Все понимали, что это очень важная игра. Футболисты "Спартака" не должны были праздновать перед нашими болельщиками", - заявил Дркушич.