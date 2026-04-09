ДоброFON собрал 5 миллионов рублей на помощь жертвам наводнения в Дагестане

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ДоброFON направит более пяти миллионов рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане.
Акции в поддержку жителей региона прошли на матчах Fonbet Кубка России по футболу 8 апреля.
Акция "Доброматч" на матче "Зенит" - "Спартак"
© Фото : пресс-служба Fonbet
Акция "Доброматч" на матче "Зенит" - "Спартак"
Более половины суммы было собрано в рамках акции "Доброматч" в Санкт-Петербурге во время игры "Зенита" и "Спартака". По условиям акции за каждое участие в активностях на стенде ДоброFON в фойе "Газпром Арены" формировались пожертвования в Российский Красный Крест.
Кроме того, на матче финала Пути РПЛ "Динамо" — "Краснодар" представителям Российского Красного Креста был передан чек на сумму 2,5 миллиона рублей. Акция "Доброматч" продолжит действовать в ответной игре между командами.