Ежегодно 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson"s Day). Он призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга.

Дата мероприятия выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) – английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя. В 1784 году Паркинсон получил диплом хирурга и несколько десятилетий работал врачом общей практики. Он был активным членом медицинского сообщества Лондона и опубликовал ряд статей и брошюр на медицинские темы. Наиболее значимым его исследованием стало "Эссе о дрожательном параличе" ( 1817 ).

Описав шесть случаев болезни, Паркинсон первым сумел выделить ведущие симптомы ранее неизвестного заболевания и попытался найти причины, механизмы ее развития, а также предложил способы ее лечения.

Паркинсонизм – термин, охватывающий несколько состояний, включая саму болезнь Паркинсона и другие патологии со cхожими симптомами.

Причины болезни точно не известны, но ученые полагают , что причиной является сочетание возраста, генетики и факторов окружающей среды. В 1998 году была описана первая наследственная форма, приводящая к развитию болезни. А в 2004 году стало ясно, что один из факторов высокого риска ее развития (в 10 раз) – мутации в гене GBA1

В основе механизма развития болезни Паркинсона лежит прогрессирующая гибель дофаминсодержащих нейронов ствола мозга (дофамин – химическое вещество, ответственное за движения и координацию). Взаимодействие генетической предрасположенности и факторов внешней среды запускает гибель этих нейронов. Возникнув однажды, этот дегенеративный процесс становится необратим и начинает экспансивно распространяться по мозгу.

Классическая триада симптомов паркинсонизма включает : брадикинезию (замедленность движений) – признак, без которого не может быть выставлен диагноз "паркинсонизм"; мышечную ригидность (состояние, характеризующееся повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, наблюдаемое в покое и исчезающее при движении).

В дополнение к связанным с движением ("моторным") симптомам, проявления болезни Паркинсона могут включать апатию, депрессию, нарушение сна, потерю обоняния и когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности). Такие проявления относятся к "немоторным" симптомам болезни.

Всего выделено более 40 симптомов болезни Паркинсона.

По данным Европейской ассоциации болезни Паркинсона, пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Ранний симптом выражается тем, что человек долго не моргает. Причина – в поражениях клеток мозга, контролирующих движение.

Как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых может стать более мягким голос. Кроме того, ранним признаком болезни также служит потеря обоняния , себорейный дерматит, потливость без очевидной причины , а также заикание

По данным исследователей, однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают риск развития болезни в будущем. Неврологи также выяснили , что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у остальных.

Распространенность болезни растет с возрастом, и, по оценкам, поражает одного из 40 человек в возрасте от 85 до 89 лет. Она чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и поражает примерно в два раза больше мужчин. Заболеваемость растет в большинстве стран мира.

По данным ВОЗ, в 2019 году численность людей болезнью Паркинсона составляла свыше 8,5 миллиона человек . Это на 81% больше, чем в 2000 году, что стало причиной 329 тысяч смертей. Это более чем на 100% больше по сравнению с 2000 годом.

По оценкам Фонда Паркинсона (США), с этой болезнью живут более 10 миллионов человек . При этом риск возникновения заболевания растет с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. К 2050 году число пациентов с этим диагнозом в мире увеличится до 25,2 миллиона случаев.

В России распространенность болезни Паркинсона составляет 1,88-16,3 на 100 тысяч населения в год. Среди пожилых старше 65 лет доля таких пациентов составляет 1%.

По официальной статистике ( 2023 ), в России пациентов с болезнью Паркинсона – около 250-350 тысяч человек.

На долю наследственных форм приходится 10-15%.

Существует ранняя и ювенильная формы болезни Паркинсона. Ранняя проявляется после 20 лет, ювенильная – до 20 лет. У каждого 10-го пациента болезнь диагностируют до 40 лет. Среди причин возникновения болезни в молодом возрасте преобладают наследственность, травмы, интоксикации, вирусные и бактериальные инфекции, нарушение обмена веществ.

Современная медицина пока не может лечить это заболевание, но существующие методы лечения позволяют замедлить его развитие и улучшить качество жизни больных.

Медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, улучшая таким образом состояние больных. В результате они могут долгие годы сохранять активность и когнитивные способности. На поздних стадиях применяют нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом. Перспективным считают также метод имплантации стволовые клеток в черную субстанцию мозга.

В марте 2024 года стало известно, что ученые Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт" и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на особый фермент, который кодируется геном GBA1. Средство обладает превентивным действием: оно может предотвратить гибель нейронов.

В марте 2026 года в Японии было выдано условное разрешение на производство первого препарата на основе iPS-клеток Amchepry для лечения болезни Паркинсона. Клеточный продукт предназначен для облегчения моторных симптомов болезни у пациентов, которые не отвечают на существующие фармакологические методы лечения.

Паркинсонизмом страдали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II.