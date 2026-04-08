Болельщики "Зенита" нарушили обещание не оскорблять "Спартак"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Болельщики петербургского футбольного клуба "Зенит" нарушили обещание отказаться от оскорблений в адрес "Спартака" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Матч проходит в среду в Санкт-Петербурге. В понедельник фанатское объединение "Ландскрона" призвало "отказаться от оскорблений, мата и хамства" в адрес "Спартака" во время встречи в Кубке России из-за Страстной недели Великого поста и объединения вокруг общей идеи патриотизма.
Перед началом встречи во время объявлений составов команд фанаты "Зенита" выкрикивали "свинья" каждый раз, когда диктор "Газпром Арены" называл имя футболиста "Спартака".
Победитель противостояния сыграет с московским ЦСКА в финале пути регионов. Во вторник армейцы в матче второго этапа полуфинала турнира на выезде обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2.