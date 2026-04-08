Рейтинг@Mail.ru
Болельщики "Зенита" нарушили обещание не оскорблять "Спартак"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:09 08.04.2026
Болельщики "Зенита" нарушили обещание не оскорблять "Спартак"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Болельщики петербургского футбольного клуба "Зенит" нарушили обещание отказаться от оскорблений в адрес "Спартака" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Матч проходит в среду в Санкт-Петербурге. В понедельник фанатское объединение "Ландскрона" призвало "отказаться от оскорблений, мата и хамства" в адрес "Спартака" во время встречи в Кубке России из-за Страстной недели Великого поста и объединения вокруг общей идеи патриотизма.
Перед началом встречи во время объявлений составов команд фанаты "Зенита" выкрикивали "свинья" каждый раз, когда диктор "Газпром Арены" называл имя футболиста "Спартака".
Победитель противостояния сыграет с московским ЦСКА в финале пути регионов. Во вторник армейцы в матче второго этапа полуфинала турнира на выезде обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2.
Футбол. Кубок России. Динамо (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В "Динамо" заявили, что недовольны результатом матча с "Краснодаром"
Вчера, 21:08
 
ФутболСпортСпартак МоскваЗенитКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала