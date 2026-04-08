Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч 1/4 финала ЛЧ с "Ливерпулем"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет в Париже и начнется в 22:00 мск.

Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в 14-й игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 17 матчей, семь из них отыграв на ноль.