Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч 1/4 финала ЛЧ с "Ливерпулем" - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
21:12 08.04.2026
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч 1/4 финала ЛЧ с "Ливерпулем"

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет в Париже и начнется в 22:00 мск.
Лига чемпионов УЕФА
08 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
2 : 0
Ливерпуль
11‎’‎ • Дезире Дуэ
65‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Жуан Невеш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в 14-й игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 17 матчей, семь из них отыграв на ноль.
"ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.
