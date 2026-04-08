"Забил дворовым пацанам": Пономарев оценил хет-трик Гонду в Самаре - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
12:59 08.04.2026 (обновлено: 13:03 08.04.2026)
"Забил дворовым пацанам": Пономарев оценил хет-трик Гонду в Самаре

Пономарев: болельщикам ЦСКА не стоит обольщаться хет-триком Гонду

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Болельщикам московского клуба ЦСКА не стоит излишне обольщаться хет-триком аргентинского форварда Лусиано Гонду в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России, поскольку самарские "Крылья Советов" выглядели очень слабо, заявил РИА Новости экс-футболист армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Красно-синие" во вторник в гостях разгромили самарцев со счетом 5:2 и вышли в финал пути регионов Кубка России. На счету нападающего три первых мяча команды. Гонду перешел в московский клуб из петербургского "Зенита" в январе. Теперь в его активе четыре гола в семи матчах за ЦСКА.
"Да, Гонду вчера забил три мяча, но болельщикам ЦСКА пока не стоит этим слишком обольщаться. Потому что таких команд, как "Крылья Советов", я еще даже не видел, там какие-то дворовые пацаны играют. Я хочу дальше посмотреть на его игру, трудовых мячей у него пока нет, жду, когда он сам сотворит что-то интересное", - сказал Пономарев.
"И пока его заслуги ни в коем случае не стоит преувеличивать. Пусть нападающий осваивается в ЦСКА, а пока он забил три мяча очень слабой команде", - подчеркнул собеседник агентства.
