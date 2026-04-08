"Забил дворовым пацанам": Пономарев оценил хет-трик Гонду в Самаре

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Болельщикам московского клуба ЦСКА не стоит излишне обольщаться хет-триком аргентинского форварда Лусиано Гонду в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России, поскольку самарские "Крылья Советов" выглядели очень слабо, заявил РИА Новости экс-футболист армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.

"И пока его заслуги ни в коем случае не стоит преувеличивать. Пусть нападающий осваивается в ЦСКА, а пока он забил три мяча очень слабой команде", - подчеркнул собеседник агентства.