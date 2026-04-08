Открылась конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях" - РИА Новости, 08.04.2026
17:49 08.04.2026 (обновлено: 21:40 08.04.2026)
Открылась конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях"

© РИА Новости / Алексей Смагин
Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России - в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге. 8 апреля 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях", передает корреспондент РИА Новости.
"То, что вы делаете сегодня, будет крайне востребовано, <...> в том числе и вопросы, связанные с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта. <...> Это все необходимо и востребовано во всех сферах нашей промышленности", — обратился к участникам вице-губернатор Кирилл Поляков.
Академик РАН, ректор СПбПУ Андрей Рудской назвал их будущим "инженерным спецназом".
Как признался на церемонии открытия гендиректор и главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, много лет назад, остановившись на названии "Будущее сильной России — в высоких технологиях", организаторы, "кажется, попали в десятку".
Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем
Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем
Он пояснил журналистам, что в рамках конференции профессиональное жюри оценит научные доклады по 13 секциям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения. Победители и призеры конференции получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.
Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек
Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек
Конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений. Ежегодно в ней принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026-м она соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель.
Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары
Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары
Впервые мероприятие прошло в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.
"Будущее сильной России". Первый день юношеской научной конференции
В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях".

На фото: справа — генеральный директор и генеральный конструктор "Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Георгий Анцев

В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях".

На фото: справа — генеральный директор и генеральный конструктор "Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Георгий Анцев

Гендиректор и главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, выступая на церемонии открытия, признался, что организаторы конференции, выбравшие такое название, "кажется, попали в десятку".

Гендиректор и главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, выступая на церемонии открытия, признался, что организаторы конференции, выбравшие такое название, "кажется, попали в десятку".

Конференция призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений.

Конференция призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений.

Ежегодно в ней принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО.

Ежегодно в ней принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО.

В 2026-м она соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель.

В 2026-м она соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель.

Впервые мероприятие состоялось в 2005 году.

Впервые мероприятие состоялось в 2005 году.

Оно прошло в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками.

Оно прошло в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками.

Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень.

Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень.

За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.

За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.

В этом году участники представят доклады по 13 направлениям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения.

В этом году участники представят доклады по 13 направлениям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения.

Их работы будет оценивать профессиональное жюри.

Их работы будет оценивать профессиональное жюри.

Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.

Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что эта конференция помогает аккумулировать таланты со всей страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что эта конференция помогает аккумулировать таланты со всей страны.

"Наука и новые технологии — один из десяти ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых ученых, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников", — отметил Беглов.

"Наука и новые технологии — один из десяти ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых ученых, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников", — отметил Беглов.

По оценке губернатора, это мероприятие позволяет не просто укрепить интерес российской молодежи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который "всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой".

По оценке губернатора, это мероприятие позволяет не просто укрепить интерес российской молодежи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который "всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой".

Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных.

Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных.

