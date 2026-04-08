Открылась конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях"

Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России - в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге. 8 апреля 2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях", передает корреспондент РИА Новости.

"То, что вы делаете сегодня, будет крайне востребовано, <...> в том числе и вопросы, связанные с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта. <...> Это все необходимо и востребовано во всех сферах нашей промышленности", — обратился к участникам вице-губернатор Кирилл Поляков

Академик РАН, ректор СПбПУ Андрей Рудской назвал их будущим "инженерным спецназом".

Как признался на церемонии открытия гендиректор и главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев , много лет назад, остановившись на названии "Будущее сильной России — в высоких технологиях", организаторы, "кажется, попали в десятку".

© РИА Новости Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем

Он пояснил журналистам, что в рамках конференции профессиональное жюри оценит научные доклады по 13 секциям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения. Победители и призеры конференции получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.

© РИА Новости Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек

Конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений. Ежегодно в ней принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026-м она соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель.

© РИА Новости Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары

Впервые мероприятие прошло в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.