"Будущее сильной России". Первый день юношеской научной конференции - РИА Новости, 08.04.2026
21:38 08.04.2026 (обновлено: 21:39 08.04.2026)

"Будущее сильной России". Первый день юношеской научной конференции

В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях".

На фото: справа — генеральный директор и генеральный конструктор "Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Георгий Анцев

В Аничковом дворце в Санкт-Петербурге открылась Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях".

Гендиректор и главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, выступая на церемонии открытия, признался, что организаторы конференции, выбравшие такое название, "кажется, попали в десятку".

Конференция призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений.

Ежегодно в ней принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО.

В 2026-м она соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель.

Впервые мероприятие состоялось в 2005 году.

Оно прошло в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками.

Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень.

За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.

В этом году участники представят доклады по 13 направлениям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения.

Их работы будет оценивать профессиональное жюри.

Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что эта конференция помогает аккумулировать таланты со всей страны.

"Наука и новые технологии — один из десяти ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых ученых, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников", — отметил Беглов.

По оценке губернатора, это мероприятие позволяет не просто укрепить интерес российской молодежи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который "всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой".

Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных.

ФотоСанкт-ПетербургРоссияГеоргий АнцевАлександр БегловНПП "Радар ммс"Образование - ОбществоОбразованиеТехнологии
 
 
