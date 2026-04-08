Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" в овертайме обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Андрей Свечников (11-я минута), К'Андре Миллер (12), Логан Станковен (26), Уильям Каррье (28), Тейлор Холл (29) и Джейкоб Славин (62). В составе гостей отличились Хампус Линдхольм (5), Морган Гики (14, 18, 39) и Павел Заха (53).
08 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
10:04 • Андрей Свечников
11:38 • К'Андре Миллер
25:17 • Логан Станковен
(Тейлор Холл, Jackson Blake)
27:20 • Уильям Каррьер
28:33 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Шон Уокер)
61:13 • Яккоб Славин
04:40 • Хампус Линдхольм
13:36 • Морган Гики
17:25 • Морган Гики
38:50 • Морган Гики
52:33 • Павел Заха
Свечников также отметился результативной передачей в овертайме и довел свое количество очков в текущем сезоне до 69 (30 голов + 39 передач). Он стал седьмым игроком в истории франшизы, записавшим на свой счет несколько сезонов с 30 шайбами. Голевую передачу на него отдал соотечественник Александр Никишин, в активе которого теперь 31 (11+20) результативное действие, он вышел на второе место по очкам среди защитников-новичков в истории "Каролины".
У проигравших две результативные передачи отдал защитник Никита Задоров, у которого теперь 22 очка (2+20) в сезоне.
Ранее вышедшая в плей-офф "Каролина", набрав 106 очков, возглавляет таблицу Столичного дивизиона, а проигравший четвертый матч подряд "Бостон" с 96 баллами идет четвертым в Атлантическом дивизионе.