Рейтинг@Mail.ru
Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:40 08.04.2026
© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" в овертайме обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Андрей Свечников (11-я минута), К'Андре Миллер (12), Логан Станковен (26), Уильям Каррье (28), Тейлор Холл (29) и Джейкоб Славин (62). В составе гостей отличились Хампус Линдхольм (5), Морган Гики (14, 18, 39) и Павел Заха (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Каролина
6 : 5
Бостон
10:04 • Андрей Свечников
(Александр Никишин, Шон Уокер)
11:38 • К'Андре Миллер
(Джордан Стаал)
25:17 • Логан Станковен
(Тейлор Холл, Jackson Blake)
27:20 • Уильям Каррьер
(Джордан Мартинук)
28:33 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Шон Уокер)
61:13 • Яккоб Славин
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
04:40 • Хампус Линдхольм
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
13:36 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
17:25 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
38:50 • Морган Гики
(Никита Задоров, Чарли Макэвой)
52:33 • Павел Заха
(Чарли Макэвой, Виктор Арвидссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Свечников также отметился результативной передачей в овертайме и довел свое количество очков в текущем сезоне до 69 (30 голов + 39 передач). Он стал седьмым игроком в истории франшизы, записавшим на свой счет несколько сезонов с 30 шайбами. Голевую передачу на него отдал соотечественник Александр Никишин, в активе которого теперь 31 (11+20) результативное действие, он вышел на второе место по очкам среди защитников-новичков в истории "Каролины".
У проигравших две результативные передачи отдал защитник Никита Задоров, у которого теперь 22 очка (2+20) в сезоне.
Ранее вышедшая в плей-офф "Каролина", набрав 106 очков, возглавляет таблицу Столичного дивизиона, а проигравший четвертый матч подряд "Бостон" с 96 баллами идет четвертым в Атлантическом дивизионе.
07:26
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковК'Андре МиллерУильям КаррьеКаролина ХаррикейнзБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала