Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" в овертайме обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее вышедшая в плей-офф "Каролина", набрав 106 очков, возглавляет таблицу Столичного дивизиона, а проигравший четвертый матч подряд "Бостон" с 96 баллами идет четвертым в Атлантическом дивизионе.