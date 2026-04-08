"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче финала пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.
08 апреля 2026 • начало в 18:15
Завершен
На 42-й минуте главный арбитр матча Иван Абросимов показал красную карточку защитнику "быков" Валентину Пальцеву за "фол последней надежды". После обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) красная карточка была отменена, а Пальцев получил желтую. На 90-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Александр Черников.
В концовке матча нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин забил мяч, но гол был отменен после просмотра VAR.
Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.