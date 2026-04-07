ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
21:52 07.04.2026 (обновлено: 21:57 07.04.2026)
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26.
Во вторник ЦСКА дома обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 99:69 (17:23, 33:16, 24:15, 25:15). Самым результативным игроком матча стал Иван Ухов, который набрал 20 очков. У гостей больше всего баллов заработал Джеремайя Мартин (15).
ЦСКА, одержав 34 победу при трех поражениях, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московская команда также продлила серию домашних побед до 26 матчей. "Локомотив-Кубань" с 24 победами и 13 поражениями занимает четвертую строчку.
Столичный клуб выиграл регулярный чемпионат впервые с 2023 года. ЦСКА является 12-кратным победителем Единой лиги ВТБ.

Нандо Де Коло - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Экс-звезда московского ЦСКА анонсировал завершение карьеры
Вчера, 13:06
 
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
