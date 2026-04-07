ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26.
Во вторник ЦСКА дома обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 99:69 (17:23, 33:16, 24:15, 25:15). Самым результативным игроком матча стал Иван Ухов, который набрал 20 очков. У гостей больше всего баллов заработал Джеремайя Мартин (15).
ЦСКА, одержав 34 победу при трех поражениях, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московская команда также продлила серию домашних побед до 26 матчей. "Локомотив-Кубань" с 24 победами и 13 поражениями занимает четвертую строчку.
Столичный клуб выиграл регулярный чемпионат впервые с 2023 года. ЦСКА является 12-кратным победителем Единой лиги ВТБ.
Результаты других матчей дня:
- УНИКС (Казань) - "Автодор" (Саратов) - 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24);
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уралмаш" (Екатеринбург) - 69:82 (24:24, 17:15, 15:22, 13:21).