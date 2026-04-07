Чемпион UFC направил в Дагестан семь фур с гуманитарной помощью

"Сегодня Хамзат Чамаев прислал помощь всем пострадавшим селам Хасавюртовского района. С такой доброй миссией мы к нашим братьям приехали. Нам окажут помощь в распределении", — рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, сопровождающий груз.

Общий объём гуманитарной помощи состоит из муки, воды, макаронных изделий, подсолнечного масла, более 20 тонн смешанных продуктов (сахар, крупы, топлёное масло и другие), а также свыше 10 тонн соков.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.