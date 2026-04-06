Хет-трик Томаса принес "Сент-Луису" победу над "Колорадо" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
07:43 06.04.2026 (обновлено: 07:52 06.04.2026)
Хет-трик Томаса принес "Сент-Луису" победу над "Колорадо" в НХЛ
© Фото : nhl.com/bluesХоккеисты "Сент-Луис Блюз"
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз". Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 апреля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колорадо
2 : 3
Сент-Луис
15:10 • Паркер Келли
(Брент Бернс, Логан О'Коннор)
23:40 • Брент Бернс
(Ник Бланкенбург, Брок Нельсон)
12:01 • Роберт Томас
(Jimmy Snuggerud, Дилан Холлоуэй)
24:09 • Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй, Jimmy Snuggerud)
57:10 • Роберт Томас
(Jimmy Snuggerud, Дилан Холлоуэй)
Встреча в Денвере завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе "Блюз" хет-трик оформил Роберт Томас (13, 25 и 58-я минуты). У "Колорадо" отличились Паркер Келли (16) и Брент Бернс (24).
В составе "Сент-Луиса" на лед вышли российские нападающие Алексей Торопченко и Павел Бучневич. За "Колорадо" сыграл форвард Захар Бардаков, его одноклубник Валерий Ничушкин пропустил матч из-за повреждения.
"Сент-Луис" (78 очков) занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, который возглавляет "Колорадо" (110), лидирующий среди всех команд в чемпионате.
