В МВД рассказали, как уберечь людей от мошенников
09:28 06.04.2026 (обновлено: 09:34 06.04.2026)
В МВД рассказали, как уберечь людей от мошенников
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Гудков
В МВД рассказали, как уберечь людей от мошенников

МВД: бороться с мошенниками можно через ликвидацию их технической инфраструктуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Несмотря на разнообразие мошеннических схем, самым эффективным способом уберечь людей от обмана становится ликвидация технической инфраструктуры, которую создают аферисты для массового обзвона потенциальных жертв, рассказал РИА Новости заместитель начальника Первого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Гудков.
"Вне зависимости от масштаба и распространенности мошеннических схем для эффективного противодействия аферистам необходимо максимально затруднить как доступ к потенциальным жертвам, так и возможность вывода денег. В этом плане объектом внимания правоохранителей становится в первую очередь инфраструктура для массового обзвона россиян и последующего вывода полученных денежных средств", - считает Гудков.
Как отметил следователь полиции, одна только недавняя ликвидация узла связи дистанционных мошенников в Московском районе Петербурга позволила на 3% снизить уровень таких преступлений в России.
"Возможно, в процентах это не выглядит столь значительно, однако за каждым закрытым узлом связи стоят тысячи россиян, мошенничество в отношении которых предотвращено", - добавил Гудков.
Говоря о мошеннических схемах, он условно разделил их на два полюса: от объявлений о якобы продаже товаров или предоставлении услуг по доступным ценам до сложнейших схем с созданием пула банковских счетов для вывода средств с последующей конвертацией в криптовалюту и организацией технической инфраструктуры (узлов связи) для массового дистанционного обмана.
"К сожалению, вне зависимости от того, к каким уловкам прибегают аферисты, любой человек вне зависимости от своих знаний об этой преступной деятельности может, образно говоря, попасться на удочку. Это происходит потому, что мошенники опираются на неистребимые качества характера, будь то стремление защитить близких, помочь правоохранителям или элементарная жажда легких денег", - считает Гудков.
По его мнению, именно поэтому не прекращает срабатывать известная мошенническая схема с сообщением о родственниках, якобы попавших в ДТП.
"Просто в силу человеческой сущности люди стремятся в первую очередь помочь близкому человеку и только во вторую подумать о том, чтобы проверить информацию, попытавшись связаться якобы с пострадавшим родственником самостоятельно, хотя, казалось бы, здравый смысл велит это сделать", - пояснил Гудков.
Он также привел случай из своей практики полицейского следователя, когда потерпевший был обманут из-за стремления к легкой наживе.
"После того, как местный житель получил сообщение о том, что он якобы выиграл 2 миллиона рублей в "ставках на спорт", ему предложили перечислить "налог на выигрыш". Когда платеж "не прошел", мужчина по указаниям мошенников последовательно перечислил им крупные суммы и в итоге потерял около миллиона рублей", - вспоминает Гудков.
По его оценке, одним из самых курьезных случаев мошенничества стал обман молодого человека, который лишился денег, оплатив "интимные услуги" по объявлению в соцсети.
"Конечно, это может показаться незначительным преступным эпизодом. Но подобные дела расследуются не менее тщательно, чем те, где жертвы мошенничества потеряли крупные суммы", - заключил следователь полиции.
