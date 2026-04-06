Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:43 06.04.2026 (обновлено: 14:54 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/futbol-2085438984.html
Масалитин раскритиковал уровень игры "Акрона" и ЦСКА
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085197336_0:189:2461:1573_1920x0_80_0_0_f2e04a69585d957b3efdc107955960a3.jpg
https://ria.ru/20260404/futbol-2085183995.html
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085197336_262:0:2461:1649_1920x0_80_0_0_635323edc4d2cfb2222155e90d2fc5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Акрон (Тольятти) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты тольяттинского "Акрона" и московского ЦСКА разочаровали своей игрой в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), команды не показали борьбы, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейцев Валерий Масалитин.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду (5-я минута) и Данил Круговой (85). У "Акрона" пенальти реализовал Артем Дзюба (60). 23-й тур стал первым после перерыва на весенние сборы национальной команды.
Российская премьер-лига (РПЛ)
04 апреля 2026 • начало в 13:00
Завершен
Акрон
1 : 2
ЦСКА
60‎’‎ • Артем Дзюба (П)
05‎’‎ • Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
85‎’‎ • Данил Круговой
(Милан Гайич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"По игре обе команды разочаровали. ЦСКА борется за призовые места, "Акрону" нужно выживать. Но с такой игрой что одной команде, что другой будет тяжело добиваться целей. Не было скоростей, не было борьбы, желания. Была пауза (на матчи сборной), и за это время можно было плодотворно подготовиться. Армейцы после паузы выиграли игру – это можно отметить как положительный момент. Традиционно ЦСКА после сборной всегда проигрывает, а тут победа. Но и все", - сказал Масалитин.
"Если говорить по персоналиям, то понятно, что (Матвея) Лукина и (Кирилла) Данилова надо наигрывать. Чем больше они будут играть, тем лучше: будет больше уверенности и будет прибавляться мастерство. Конечно, после этих мартовских сборов национальной команды было тяжело в середине поля: не было движения. У Кругового был очень хороший удар, отлично получился. Концовка была опять нервозная, хорошо, что гол отменили. Я бы хотел сказать что-то положительное, но пока сложно", - отметил бывший нападающий.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В РПЛ впервые забили с углового, назначенного по "правилу 8 секунд"
4 апреля, 14:01
 
ФутболСпортСамараВалерий МасалитинЛусиано ГондуДанил КруговойАртём ДзюбаПФК ЦСКААкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала