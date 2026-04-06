Масалитин раскритиковал уровень игры "Акрона" и ЦСКА
Футболисты тольяттинского "Акрона" и московского ЦСКА разочаровали своей игрой в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), команды не показали борьбы,... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T13:43:00+03:00
2026-04-06T14:54:00+03:00
Масалитин: "Акрон" и ЦСКА разочаровали своей игрой в 23-м туре РПЛ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты тольяттинского "Акрона" и московского ЦСКА разочаровали своей игрой в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), команды не показали борьбы, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейцев Валерий Масалитин.
Встреча в Самаре
завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА
. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду
(5-я минута) и Данил Круговой
(85). У "Акрона
" пенальти реализовал Артем Дзюба
(60). 23-й тур стал первым после перерыва на весенние сборы национальной команды.
"По игре обе команды разочаровали. ЦСКА борется за призовые места, "Акрону" нужно выживать. Но с такой игрой что одной команде, что другой будет тяжело добиваться целей. Не было скоростей, не было борьбы, желания. Была пауза (на матчи сборной), и за это время можно было плодотворно подготовиться. Армейцы после паузы выиграли игру – это можно отметить как положительный момент. Традиционно ЦСКА после сборной всегда проигрывает, а тут победа. Но и все", - сказал Масалитин
.
"Если говорить по персоналиям, то понятно, что (Матвея) Лукина и (Кирилла) Данилова надо наигрывать. Чем больше они будут играть, тем лучше: будет больше уверенности и будет прибавляться мастерство. Конечно, после этих мартовских сборов национальной команды было тяжело в середине поля: не было движения. У Кругового был очень хороший удар, отлично получился. Концовка была опять нервозная, хорошо, что гол отменили. Я бы хотел сказать что-то положительное, но пока сложно", - отметил бывший нападающий.