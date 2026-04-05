22:53 05.04.2026 (обновлено: 02:09 06.04.2026)
Умяров высказался о прерванной ради удаления атаке "Спартака"
Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров назвал неприятным решение арбитра Инала Танашева прервать опасную атаку команды ради удаления игрока "Локомотива"... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров назвал неприятным решение арбитра Инала Танашева прервать опасную атаку команды ради удаления игрока "Локомотива" Евгения Морозова, но отметил, что не имеет претензий к судье по этому эпизоду.
В воскресенье "Спартак" обыграл дома московский "Локомотив" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте главный арбитр матча Танашев прервал атаку "красно-белых", в которой Умяров выходил один на один с голкипером "Локомотива" Антоном Митрюшкиным, чтобы показать вторую желтую карточку защитнику железнодорожников Морозову.
"Давайте оставим эпизод на усмотрение судей. Не совсем приятно, но судье показалось, что момент был заигран. У меня никогда к арбитрам нет претензий, это тяжелая работа, особенно в условиях, когда каждый момент разбирается на частички. Невозможно обходиться без ошибок, но это нормально. Они не специально это делают. Во время матча у меня эмоции слишком зашкаливают. Поэтому это нормально", - сказал Умяров журналистам.
8 апреля "красно-белые" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России.
"Играть хорошо - это одно, а результат - другое. Постараемся совместить эти два компонента. Сейчас буду доволен, если от игры к игре будем побеждать, а там уже как сложится. Не все зависит от нас в плане таблицы", - добавил он.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки
Вчера, 22:49
 
