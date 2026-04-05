Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Признанный первой звездой встречи Малкин набрал 1403 очка (532 гола + 871 передача) за карьеру в чемпионатах НХЛ. В истории клуба он присоединился к Сидни Кросби и Марио Лемье как к единственным игрокам, достигшим этой отметки. Кроме того, россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым после действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина россиянином, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1400 очков в "регулярках" НХЛ.
Второй звездой дня стал американский нападающий "Юты Маммот" Клейтон Келлер, забросивший три шайбы и отдавший голевую передачу в гостевой игре против "Ванкувер Кэнакс" (7:4), третьей - шведский форвард "Лос-Анджелес Кингз" Адриан Кемпе, записавший на свой счет два гола и два ассиста в домашнем матче с "Торонто Мейпл Лифс" (7:6 ОТ).
