Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Признанный первой звездой встречи Малкин набрал 1403 очка (532 гола + 871 передача) за карьеру в чемпионатах НХЛ. В истории клуба он присоединился к Сидни Кросби и Марио Лемье как к единственным игрокам, достигшим этой отметки. Кроме того, россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым после действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина россиянином, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1400 очков в "регулярках" НХЛ.