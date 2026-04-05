Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
09:42 05.04.2026 (обновлено: 10:00 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/malkin-2085267453.html
Малкина признали первой звездой дня в НХЛ
2026-04-05T09:42:00+03:00
2026-04-05T10:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085252226_0:81:3071:1809_1920x0_80_0_0_6417152211920c39e783814cf121f205.jpg
https://ria.ru/20260405/khokkey-2085250068.html
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз, Флорида Пантерз, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Оформившего хет-трик Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

© Фото : x.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото : x.com/penguins
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашней арене обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 9:4. Малкин оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Питтсбург
9 : 4
Флорида
00:20 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Эрик Карлссон)
05:06 • Эрик Карлссон
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
21:51 • Энтони Манта
25:51 • Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Сидней Кросби)
28:27 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Рикард Ракелл)
29:53 • Эльмер Сёдерблум
(Коннор Девар)
37:48 • Рикард Ракелл
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
38:07 • Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
43:30 • Евгений Малкин
07:10 • Эй Джей Грир
(Кол Райнхарт, Густав Форслинг)
14:31 • Сет Джонс
(Коул Швиндт)
48:02 • Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук)
50:46 • Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Признанный первой звездой встречи Малкин набрал 1403 очка (532 гола + 871 передача) за карьеру в чемпионатах НХЛ. В истории клуба он присоединился к Сидни Кросби и Марио Лемье как к единственным игрокам, достигшим этой отметки. Кроме того, россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым после действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина россиянином, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1400 очков в "регулярках" НХЛ.
Второй звездой дня стал американский нападающий "Юты Маммот" Клейтон Келлер, забросивший три шайбы и отдавший голевую передачу в гостевой игре против "Ванкувер Кэнакс" (7:4), третьей - шведский форвард "Лос-Анджелес Кингз" Адриан Кемпе, записавший на свой счет два гола и два ассиста в домашнем матче с "Торонто Мейпл Лифс" (7:6 ОТ).
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Исторический хет-трик Малкина! Русский ветеран похоронил чемпионов
Вчера, 04:50
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала