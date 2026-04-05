Рейтинг@Mail.ru
"Интер" разгромил "Рому" и прервал ее победную серию
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
23:51 05.04.2026 (обновлено: 23:53 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/inter-2085344866.html
"Интер" разгромил "Рому" и прервал ее победную серию
2026-04-05T23:51:00+03:00
2026-04-05T23:53:00+03:00
футбол
спорт
лаутаро мартинес
николо барелла
интер
рома
хакан чалханоглу
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976578633_0:368:1080:976_1920x0_80_0_0_ccc39bc96d086424cdf5ee8e1648b01f.jpg
https://ria.ru/20260404/latsio-2085237212.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976578633_0:267:1080:1077_1920x0_80_0_0_204f4a0c71f4d4c8525cb33a57e5802e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети клубаФутболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Миланский "Интер" на своем поле разгромил римскую "Рому" в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес (2-я и 52-я минуты), также по голу забили Хакан Чалханоглу (45+2), Маркюс Тюрам (55) и Николо Барелла (63). У "Ромы" отличились Джанлука Манчини (40) и Лоренцо Пеллегрини (70).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
05 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Интер М
5 : 2
Рома
02‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
45‎’‎ • Хакан Чалханоглу
(Петр Зелиньский)
52‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
55‎’‎ • Маркус Тюрам
(Хакан Чалханоглу)
63‎’‎ • Николо Барелла
40‎’‎ • Джанлука Манчини
(Девайн Ренш)
70‎’‎ • Лоренцо Пеллегрини
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (72 очка) прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате Италии и остается лидером турнирной таблицы Серии A. "Рома" (54) идет на шестой позиции.
В следующем матче чемпионата "Интер" 12 апреля на выезде сыграет против "Комо", "Рома" двумя днями ранее примет "Пизу".

Результаты остальных матчей дня:

Маттео Гендузи - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Лацио" и "Парма" сыграли вничью в Серии А
4 апреля, 23:53
 
ФутболСпортЛаутаро МартинесНиколо БареллаИнтерРомаХакан ЧалханоглуСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала