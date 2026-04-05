18:47 05.04.2026
Батраков выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч РПЛ со "Спартаком"
Полузащитник Алексей Батраков вошел в стартовый состав московского "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака". РИА Новости Спорт, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков вошел в стартовый состав московского "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака".
Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что участие в матче травмировавшегося 5 марта в игре Кубка России против "Спартака" Батракова под вопросом.
Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
У "Спартака" с первых минут на поле появятся Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Александер Джику, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве на домашней арене "красно-белых", начало - 19:30 мск.
