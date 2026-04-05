00:17 05.04.2026
Гол Левандовского в концовке принес "Барселоне" победу над "Атлетико"
"Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 05.04.2026
«Барселона» победила «Атлетико» со счетом 2:1 в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Маркус Рэшфорд (42-я минута) и Роберт Левандовский (87). У хозяев отличился Джулиано Симеоне (39). В компенсированное к первому тайму время красную карточку получил полузащитник "Атлетико" Нико Гонсалес.
"Барселона" с 76 очками возглавляет таблицу Ла Лиги. "Атлетико" (57 очков) идет четвертым.
В другом матче дня "Бетис" сыграл дома вничью с "Эспаньолом" (0:0).
04 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Атлетико Мадрид
1 : 2
Барселона
39‎’‎ • Джулиано Симеоне
(Клеман Лангле)
42‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Дани Ольмо)
87‎’‎ • Роберт Левандовский
