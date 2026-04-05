Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:26 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/baltika-2085314525.html
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Калининградский футбольный клуб "Балтика" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T18:26:00+03:00
2026-04-05T18:26:00+03:00
футбол
спорт
гамид агаларов
брайан хиль
сергей варатынов
балтика
динамо москва
химки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972944468_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_306b0e10b52756df1689785ed113e0a0.jpg
https://ria.ru/20260405/gol-2085301159.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972944468_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1d555bf982530021e20bbeb7e6515b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гамид агаларов, брайан хиль, сергей варатынов, балтика, динамо москва, химки, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Гамид Агаларов, Брайан Хиль, Сергей Варатынов, Балтика, Динамо Москва, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

"Балтика" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГамид Агаларов
Гамид Агаларов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:2. В составе дагестанской команды два мяча забил Гамид Агаларов (53-я минута; 72 - с пенальти). У гостей отличились Брайан Хиль (13) и Сергей Варатынов (80).
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Динамо Махачкала
2 : 2
Балтика
53‎’‎ • Гамид Агаларов
72‎’‎ • Гамид Агаларов (П)
13‎’‎ • Брайан Хиль
(Илья Петров)
81‎’‎ • Сергей Варатынов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Агаларова дубль стал первым за сезон, последний раз до этого он забивал два мяча 6 апреля 2025 года в домашнем матче против подмосковных "Химок" (4:1). "Балтика" второй раз в чемпионате пропустила два мяча. До этого команда Андрея Талалаева пропускала больше одного гола в домашнем матче против "Оренбурга" (3:2) в третьем туре.
Калининградский клуб с 43 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. "Динамо" (22 очка) идет 12-м.
В следующем туре "Балтика" 11 апреля примет "Нижний Новгород", махачкалинцы на следующий день сыграют на выезде с московским "Локомотивом".
ФутболСпортГамид АгаларовБрайан ХильСергей ВаратыновБалтикаДинамо МоскваХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    44
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала