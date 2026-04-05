"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:2. В составе дагестанской команды два мяча забил Гамид Агаларов (53-я минута; 72 - с пенальти). У гостей отличились Брайан Хиль (13) и Сергей Варатынов (80).
Для Агаларова дубль стал первым за сезон, последний раз до этого он забивал два мяча 6 апреля 2025 года в домашнем матче против подмосковных "Химок" (4:1). "Балтика" второй раз в чемпионате пропустила два мяча. До этого команда Андрея Талалаева пропускала больше одного гола в домашнем матче против "Оренбурга" (3:2) в третьем туре.
В следующем туре "Балтика" 11 апреля примет "Нижний Новгород", махачкалинцы на следующий день сыграют на выезде с московским "Локомотивом".