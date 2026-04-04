"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:14 04.04.2026 (обновлено: 20:36 04.04.2026)
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями"
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями"
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли самарские "Крылья Советов" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 04.04.2026
футбол
спорт
александр соболев
сергей бабкин (25.09.2002)
краснодар
крылья советов
зенит
российская премьер-лига (рпл)
спорт, александр соболев, сергей бабкин (25.09.2002), краснодар, крылья советов, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Соболев, Сергей Бабкин (25.09.2002), Краснодар, Крылья Советов, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями"

"Зенит" вышел на первое место в РПЛ после победы над "Крыльями Советов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли самарские "Крылья Советов" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская премьер-лига (РПЛ)
04 апреля 2026 • начало в 15:15
Завершен
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
49‎’‎ • Джонатан
(Нино)
55‎’‎ • Александр Соболев
(Вячеслав Караваев)
75‎’‎ • Сергей Бабкин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Джон Джон (49-я минута) и Александр Соболев (55). Гол гостей на счету Сергея Бабкина (75).
"Зенит" одержал третью победу подряд и с 51 очком поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив имеющий игру в запасе "Краснодар" (49). "Крылья Советов" с 21 баллом располагаются на 13-й позиции.
В следующем туре петербургская команда 12 апреля примет "Краснодар", а самарцы днем ранее примут грозненский "Ахмат".
"Зенит" — это стресс, а он может надоесть": большое интервью Сергея Семака
ФутболСпортАлександр СоболевСергей Бабкин (25.09.2002)КраснодарКрылья СоветовЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
