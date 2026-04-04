Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасла"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Принимавший участие в двух чемпионатах мира по футболу в составе сборной Англии защитник Киран Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасл Юнайтед" по окончании сезона.
Триппьеру 35 лет. Он выступал в составе "Ньюкасла" с января 2022 года. Всего англичанин провел за команду 157 матчей и забил четыре гола.
"Пришло время покинуть этот потрясающий клуб после четырех с половиной лет. Именно здесь я чувствовал себя как дома. Это эмоционально, и мне будет очень не хватать этого места. Хочу искренне поблагодарить болельщиков за поддержку в хорошие и трудные времена. Вы всегда поддерживали меня, всегда были рядом", - приводит слова Триппьера аккаунт "Ньюкасла" в соцсети Х.
Триппьер является воспитанником "Манчестер Сити" и на протяжении карьеры выступал в составе английских "Барнсли" и "Бернли", а также мадридского "Атлетико" и лондонского "Тоттенхэма".