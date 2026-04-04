Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасла" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
16:12 04.04.2026 (обновлено: 16:43 04.04.2026)
Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасла"
Принимавший участие в двух чемпионатах мира по футболу в составе сборной Англии защитник Киран Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасл Юнайтед" по окончании...
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Принимавший участие в двух чемпионатах мира по футболу в составе сборной Англии защитник Киран Триппьер объявил об уходе из "Ньюкасл Юнайтед" по окончании сезона.
Триппьеру 35 лет. Он выступал в составе "Ньюкасла" с января 2022 года. Всего англичанин провел за команду 157 матчей и забил четыре гола.
«
"Пришло время покинуть этот потрясающий клуб после четырех с половиной лет. Именно здесь я чувствовал себя как дома. Это эмоционально, и мне будет очень не хватать этого места. Хочу искренне поблагодарить болельщиков за поддержку в хорошие и трудные времена. Вы всегда поддерживали меня, всегда были рядом", - приводит слова Триппьера аккаунт "Ньюкасла" в соцсети Х.
В августе 2024 года Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Он вызывался в национальную команду с 2017 года, участвовал в двух чемпионатах мира, а также два раза подряд брал серебро чемпионатов Европы. На счету защитника 54 матча и один забитый мяч за "трех львов".
Триппьер является воспитанником "Манчестер Сити" и на протяжении карьеры выступал в составе английских "Барнсли" и "Бернли", а также мадридского "Атлетико" и лондонского "Тоттенхэма".
