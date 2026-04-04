21:31 04.04.2026 (обновлено: 21:34 04.04.2026)
Гуменник стал победителем турнира шоу-программ "Русский вызов"
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник выиграл турнир шоу-программ "Русский вызов".
За свою программу от жюри и зрителей он суммарно получил 29,26 балла. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (28,84), третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (28,43).
У женщин лучшей стала Камила Валиева, у мужчин - Гуменник, у парников - Мишина и Галлямов, у танцевальных дуэтов - Синицина и Кацалапов.
Приз зрительских симпатий также достался Гуменнику. Приз за хореографию получит Марк Кондратюк, за стиль и визуальную эстетику - Александра Степанова и Иван Букин, за актерское мастерство - Матвей Ветлугин и Татьяна Волосожар/Максим Траньков, за музыкальное решение - Дарья Садкова, за самый яркий образ - Алина Загитова. Обладателем отдельного приза от Федерации фигурного катания на коньках России стал Матвей Велтугин.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. За победу Гуменник получит 5 миллионов рублей, серебряные призеры - 2,5 млн, бронзовые - 1 млн. Ранее турнир дважды выиграл Алексей Ягудин и один раз - Кондратюк.
