Рейтинг@Mail.ru
"Орландо" обыграл "Даллас" в матче НБА, Флэгг набрал 51 очко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
Баскетбол
 
08:20 04.04.2026
"Орландо" обыграл "Даллас" в матче НБА, Флэгг набрал 51 очко
2026-04-04T08:20:00+03:00
2026-04-04T08:20:00+03:00
баскетбол
спорт
даллас
купер флэгг
уэнделл картер
брэндон дженнингс
орландо мэджик
филадельфия севенти сиксерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_a31f57cfa32a1763cc9ce0c3b84817f0.jpg
https://ria.ru/20260404/klyundikova-2085142627.html
https://ria.ru/20260402/nba-2084875782.html
даллас
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57f44eb4a14f9f638146760f00c0841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
«Орландо» обыграл «Даллас» со счетом 138:127 в матче НБА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Клуб "Орландо Мэджик" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 138:127 (38:31, 33:27, 40:34, 27:35) в пользу "Орландо". Самым результативным игроком встречи стал 19-летний форвард "Далласа" Купер Флэгг, который набрал 51 очко. У "Орландо" больше всего баллов заработал Уэнделл Картер (28).
"Орландо" (41 победа, 36 поражений) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Даллас" (24 победы, 53 поражения) располагается на 13-й строчке на Западе.
Флэгг (19 лет и 103 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 50 и более очков за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Дженнингсу (20 лет и 52 дня). Флэгг является первым номером драфта НБА 2025 года.
Результаты других матчей дня:
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 115:103;
"Шарлотт Хорнетс" - "Индиана Пэйсерс" - 129:108;
"Бруклин Нетс" - "Атланта Хокс" - 107:141;
"Нью-Йорк Никс" - "Чикаго Буллз" - 136:96;
"Мемфис Гриззлис" - "Торонто Рэпторс" - 96:128;
"Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" - 101:133;
"Хьюстон Рокетс" - "Юта Джаз" - 140:106;
"Сакраменто Кингз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 117:113.
БаскетболСпортДалласКупер ФлэггУэнделл КартерБрэндон ДженнингсОрландо МэджикФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    42
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала