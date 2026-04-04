"Орландо" обыграл "Даллас" в матче НБА, Флэгг набрал 51 очко

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Клуб "Орландо Мэджик" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 138:127 (38:31, 33:27, 40:34, 27:35) в пользу "Орландо". Самым результативным игроком встречи стал 19-летний форвард "Далласа" Купер Флэгг, который набрал 51 очко. У "Орландо" больше всего баллов заработал Уэнделл Картер (28).
"Орландо" (41 победа, 36 поражений) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Даллас" (24 победы, 53 поражения) располагается на 13-й строчке на Западе.
Флэгг (19 лет и 103 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 50 и более очков за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Дженнингсу (20 лет и 52 дня). Флэгг является первым номером драфта НБА 2025 года.
Результаты других матчей дня:
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 115:103;
"Шарлотт Хорнетс" - "Индиана Пэйсерс" - 129:108;
"Бруклин Нетс" - "Атланта Хокс" - 107:141;
"Нью-Йорк Никс" - "Чикаго Буллз" - 136:96;
"Мемфис Гриззлис" - "Торонто Рэпторс" - 96:128;
"Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" - 101:133;
"Хьюстон Рокетс" - "Юта Джаз" - 140:106;
"Сакраменто Кингз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 117:113.
