01:52 03.04.2026 (обновлено: 01:53 03.04.2026)
Капитан "Манчестер Сити" покинет клуб летом, пишут СМИ
Романо: капитан "Манчестер Сити" Силва покинет клуб летом свободным агентом

© Соцсети "Манчестер Сити"Бернарду Силва
Бернарду Силва - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Португальский футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.
По информации источника, 31-летний капитан "горожан" не станет продлевать контракт и покинет команду в статусе свободного агента. Сообщается, что сам полузащитник и его окружение в скором времени начнут рассматривать предложения от других клубов.
Силва выступает в составе "Манчестер Сити" с лета 2017 года, его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. В составе клуба он всего сыграл 449 матчей и забил 76 голов. Вместе с командой португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, дважды завоевывал Кубок Англии, трижды - Суперкубок страны и пять раз - Кубок английской лиги.
Также в активе полузащитника 107 матчей и 14 голов в составе сборной Португалии, вместе с которой он дважды становился победителем Лиги наций (2019, 2025).
