"За такие деньги бейте каждый день": Мостовой позавидовал жертве Смолова
2026-04-03T16:47:00+03:00
федор смолов
александр мостовой
спартак москва
футбол
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости пошутил, что за такую сумму, которую Федор Смолов выплатил пострадавшему после драки в "Кофемании", он готов терпеть драки каждый день.
В пятницу мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы
прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов
, обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ
(причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
"Самая поучительная история была у Кокорина и Мамаева, и "Кофемания" здесь ни при чем. У нас и так все закрывается, поэтому пускай хоть что-то остается, чтобы люди туда ходили. В любом случае хорошо, что все разрешилось мирным путем, компромисс можно найти всегда. Тем более я видел видео, в принципе, ничего такого там и не было", - сказал Мостовой
"Если бы это был не футболист, сумма была бы в разы меньше. Сейчас такое время, что люди из воздуха хотят заработать и на чем угодно. Но 4 миллиона - ничего себе! Я бы каждый день ходил и пускай меня бьют везде. Постоял бы у "Кофемании", представляете, как заработал бы! С одного два миллиона, с другого - три-четыре. Шучу, конечно, но это просто обалдеть", - добавил он.