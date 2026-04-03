"За такие деньги бейте каждый день": Мостовой позавидовал жертве Смолова
16:47 03.04.2026 (обновлено: 16:55 03.04.2026)
"За такие деньги бейте каждый день": Мостовой позавидовал жертве Смолова
"За такие деньги бейте каждый день": Мостовой позавидовал жертве Смолова

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости пошутил, что за такую сумму, которую Федор Смолов выплатил пострадавшему после драки в "Кофемании", он готов терпеть драки каждый день.
В пятницу мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов, обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
"Самая поучительная история была у Кокорина и Мамаева, и "Кофемания" здесь ни при чем. У нас и так все закрывается, поэтому пускай хоть что-то остается, чтобы люди туда ходили. В любом случае хорошо, что все разрешилось мирным путем, компромисс можно найти всегда. Тем более я видел видео, в принципе, ничего такого там и не было", - сказал Мостовой.
"Если бы это был не футболист, сумма была бы в разы меньше. Сейчас такое время, что люди из воздуха хотят заработать и на чем угодно. Но 4 миллиона - ничего себе! Я бы каждый день ходил и пускай меня бьют везде. Постоял бы у "Кофемании", представляете, как заработал бы! С одного два миллиона, с другого - три-четыре. Шучу, конечно, но это просто обалдеть", - добавил он.
