Передача Панарина не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша в матче НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов проиграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 апреля 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
26:09 • Адриан Кемпе
33:29 • Адриан Кемпе
35:45 • Скотт Лафтон
49:57 • Хоэль Армиа
(Jared Wright, Брайан Дюмулин)
00:52 • Филип Форсберг
03:47 • Закари Л'Эрё
22:02 • Джонатан Марчессо
(Matthew Wood, Джастин Баррон)
28:19 • Стивен Стэмкос
65:01 • Люк Евангелиста (П)
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась поражением хозяев со счетом 4:5 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 0:1). В составе "Кингз" дубль оформил Адриан Кемпе (27-я и 34-я минуты), по шайбе забросили Скотт Лоутон (36) и Йоэль Армиа (50), россиянин Артемий Панарин отдал результативную передачу. В составе гостей шайбы забросили Филип Форсберг (1), Закари Л'Эро (4), Джонатан Маршессо (23) и Стивен Стэмкос (29). Победный буллит реализовал Люк Евангелиста.
"Кингз" с 79 очками идут на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, "Нэшвилл" с аналогичным количеством баллов располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе.
