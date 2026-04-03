Рейтинг@Mail.ru
Передача Панарина не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша в матче НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
09:16 03.04.2026 (обновлено: 10:47 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/khokkey-2084914393.html
Передача Панарина не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша в матче НХЛ
2026-04-03T09:16:00+03:00
2026-04-03T10:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081134698_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_1c4eef66331b267e9aba943c290b765f.jpg
https://ria.ru/20260401/kucherov-2084640153.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081134698_0:0:2545:1908_1920x0_80_0_0_4610ccc66c6a62d604cf1a5aecb8d406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© REUTERS / Brad PennerХоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин
Хоккеист Лос-Анджелес Кингз Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Brad Penner
Хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов проиграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 апреля 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Лос-Анджелес
4 : 50:1
Нэшвилл
26:09 • Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
33:29 • Адриан Кемпе
(Жоэль Эдмундссон, Анже Копитар)
35:45 • Скотт Лафтон
(Хоэль Армиа, Мики Андерсон)
49:57 • Хоэль Армиа
(Jared Wright, Брайан Дюмулин)
00:52 • Филип Форсберг
(Джонатан Марчессо, Эрик Хаула)
03:47 • Закари Л'Эрё
(Брэди Шей)
22:02 • Джонатан Марчессо
(Matthew Wood, Джастин Баррон)
28:19 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Роман Йоси)
65:01 • Люк Евангелиста (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась поражением хозяев со счетом 4:5 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 0:1). В составе "Кингз" дубль оформил Адриан Кемпе (27-я и 34-я минуты), по шайбе забросили Скотт Лоутон (36) и Йоэль Армиа (50), россиянин Артемий Панарин отдал результативную передачу. В составе гостей шайбы забросили Филип Форсберг (1), Закари Л'Эро (4), Джонатан Маршессо (23) и Стивен Стэмкос (29). Победный буллит реализовал Люк Евангелиста.
"Кингз" с 79 очками идут на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, "Нэшвилл" с аналогичным количеством баллов располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе.
ХоккейСпортАдриан КемпеСкотт ЛоутонЙоэл АрмияЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нэшвилл Предаторз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    462
    645
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    1-й тайм
    Ювентус
    Дженоа
    0
    0
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала