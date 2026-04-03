Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (0:1, 3:2, 3:0). У победителей хет-трик оформил Митчелл Марнер (22, 27 и 59-я минуты), по шайбе забросили россияне Павел Дорофеев (37) и Иван Барбашёв (55), а также Бретт Хауден (53). На счету Барбашёва также две результативные передачи. В составе "Флэймз" два гола в активе Блейка Коулмана (25, 33), также шайбу забросил Морган Фрост (8).
03 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
21:47 • Митчелл Марнер
26:42 • Митчелл Марнер
36:21 • Павел Дорофеев
52:20 • Бретт Хауден
54:59 • Иван Барбашев
58:31 • Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
07:41 • Морган Фрост
24:38 • Блэйк Коулман
32:11 • Блэйк Коулман
Дорофеев набрал 61 очко (35 голов + 26 передач) в 76 матчах. Он повторил личный снайперский рекорд в НХЛ, который был установлен в прошлом сезоне.
"Вегас" с 84 очками идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе, где "Калгари" (70 очков) располагается на седьмой позиции.