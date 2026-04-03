"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:12 03.04.2026
"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ
"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T08:12:00+03:00
хоккей
спорт
сан-хосе (город)
торонто мэйпл лифс
адам годетт
дмитрий орлов
джон таварес
юта маммот
сан-хосе (город)
спорт, сан-хосе (город), торонто мэйпл лифс, адам годетт, дмитрий орлов, джон таварес, юта маммот, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сан-Хосе (город), Торонто Мэйпл Лифс, Адам Годетт, Дмитрий Орлов, Джон Таварес, Юта Маммот, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

"Торонто" проиграл "Сан-Хосе" и впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Зак Остапчук (4-я минута), Коллин Граф (18), Вильям Эклунд (22) и Адам Годетт (60). Россиянин Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. В составе гостей шайбу забросил Джон Таварес (27).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Сан-Хосе
4 : 1
Торонто
03:27 • Зак Остапчук
(Барклай Гудроу, Дмитрий Орлов)
17:43 • Collin Graf
(Michael Misa, Тайлер Тоффоли)
21:42 • Уильям Эклунд
(Александр Веннберг, Кифер Шервуд)
59:03 • Адам Годетт
(Уильям Эклунд, Зак Остапчук)
26:43 • Джон Таварес
(Истон Коуэн, Вильям Нюландер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
После этого поражения "Торонто" лишился шансов на попадание в плей-офф. Самая длинная активная серия участия в Кубке Стэнли завершилась на отметке в девять сезонов. Канадская команда с 77 очками идет на восьмом месте в Атлантическом дивизионе. Одержавший четвертую победу подряд "Сан-Хосе" (79 очков) располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Юта Маммот" на выезде нанесла поражение "Сиэтл Кракен" - 6:2 (1:2, 2:0, 3:0). Российский защитник победителей Михаил Сергачев отметился голевым пасом.
ХоккейСпортСан-Хосе (город)Торонто Мэйпл ЛифсАдам ГодеттДмитрий ОрловДжон ТаваресЮта МаммотСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
