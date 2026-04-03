"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

После этого поражения "Торонто" лишился шансов на попадание в плей-офф. Самая длинная активная серия участия в Кубке Стэнли завершилась на отметке в девять сезонов. Канадская команда с 77 очками идет на восьмом месте в Атлантическом дивизионе. Одержавший четвертую победу подряд "Сан-Хосе" (79 очков) располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.