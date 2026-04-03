"Торонто" впервые за десять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Зак Остапчук (4-я минута), Коллин Граф (18), Вильям Эклунд (22) и Адам Годетт (60). Россиянин Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. В составе гостей шайбу забросил Джон Таварес (27).
03 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
03:27 • Зак Остапчук
17:43 • Collin Graf
(Michael Misa, Тайлер Тоффоли)
21:42 • Уильям Эклунд
59:03 • Адам Годетт
(Уильям Эклунд, Зак Остапчук)
26:43 • Джон Таварес
(Истон Коуэн, Вильям Нюландер)
После этого поражения "Торонто" лишился шансов на попадание в плей-офф. Самая длинная активная серия участия в Кубке Стэнли завершилась на отметке в девять сезонов. Канадская команда с 77 очками идет на восьмом месте в Атлантическом дивизионе. Одержавший четвертую победу подряд "Сан-Хосе" (79 очков) располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Юта Маммот" на выезде нанесла поражение "Сиэтл Кракен" - 6:2 (1:2, 2:0, 3:0). Российский защитник победителей Михаил Сергачев отметился голевым пасом.