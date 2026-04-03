Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
11:10 03.04.2026 (обновлено: 11:26 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/futbol-2084939120.html
Стало известно, кто будет судить матч тура РПЛ "Спартак" — "Локомотив"
Стало известно, кто будет судить матч тура РПЛ "Спартак" — "Локомотив"
Судейская бригада во главе с Иналом Танашевым обслужит матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и столичным "Локомотивом",... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T11:10:00+03:00
2026-04-03T11:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037433934_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9980bd7b6bc300480c7d10653055314.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037433934_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_698f3f174ff5388310837a654dd7ca79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : ФК "Чайка"Судья Инал Танашев
© Фото : ФК "Чайка"
Судья Инал Танашев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Иналом Танашевым обслужит матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и столичным "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Танашеву будут Максим Гаврилин и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром назначен Станислав Матвеев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Цыганок и Артур Федоров.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Локомотив
66‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
83‎’‎ • Пабло Солари
(Роман Зобнин)
23‎’‎ • Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартака" 5 апреля и начнется в 19:30 мск.
Другие назначения 23-го тура РПЛ:
суббота, 4 апреля
"Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва) - Владимир Москалев (VAR - Анатолий Жабченко);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Самара) - Рафаэль Шафеев (VAR - Сергей Цыганок);
"Динамо" (Москва) - "Оренбург" - Павел Шадыханов (VAR - Сергей Иванов);
"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - Антон Фролов (VAR - Артур Федоров);
воскресенье, 5 апреля
"Нижний Новгород" - "Ростов" - Сергей Карасев (VAR - Иван Абросимов);
"Динамо" (Махачкала) - "Балтика" (Калининград) - Евгений Кукуляк (VAR - Алексей Сухой);
понедельник, 6 апреля
"Сочи" - "Рубин" (Казань) - Никита Новиков (VAR - Ян Бобровский).
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    462
    645
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    1-й тайм
    Ювентус
    Дженоа
    0
    0
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала