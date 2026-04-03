Стало известно, кто будет судить матч тура РПЛ "Спартак" — "Локомотив"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Иналом Танашевым обслужит матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и столичным "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Танашеву будут Максим Гаврилин и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром назначен Станислав Матвеев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Цыганок и Артур Федоров.
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
66’ • Эсекьель Барко (П)
83’ • Пабло Солари
23’ • Сесар Монтес
Другие назначения 23-го тура РПЛ:
суббота, 4 апреля
"Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва) - Владимир Москалев (VAR - Анатолий Жабченко);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Самара) - Рафаэль Шафеев (VAR - Сергей Цыганок);
"Динамо" (Москва) - "Оренбург" - Павел Шадыханов (VAR - Сергей Иванов);
воскресенье, 5 апреля
"Нижний Новгород" - "Ростов" - Сергей Карасев (VAR - Иван Абросимов);
"Динамо" (Махачкала) - "Балтика" (Калининград) - Евгений Кукуляк (VAR - Алексей Сухой);
понедельник, 6 апреля
