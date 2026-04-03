Бывший спортдир "Спартака" заявил, что оставил в прошлом мешавших работе
09:12 03.04.2026
Бывший спортдир "Спартака" заявил, что оставил в прошлом мешавших работе
Бывший спортдир "Спартака" заявил, что оставил в прошлом мешавших работе
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал в разговоре с РИА Новости заявил, что оставил в прошлом людей, которые мешали его работе в футбольном клубе.
Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го. После ухода из московского клуба португалец заявил порталу maisfutebol.iol.pt, что в период его работы посторонние люди пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды.
"Не стану называть имен этих людей. Это правда, но в то же время это в прошлом. Мне уже вполне комфортно жить с этим, а у "Спартака" свое будущее", - сказал Амарал на полях мероприятия, организованного Talent Scout.
"Это были люди не из "Спартака" и не из "Лукойла". Они относились ко мне очень хорошо", - подчеркнул бывший спортивный директор "красно-белых".
Ранее Амарал заявлял РИА Новости, что после ухода из "Спартака" он получал предложения о работе, в том числе из России, но не принял их. Португальский специалист объяснил такой шаг решением сосредоточиться на семейной жизни.
В сезоне-2025/26 "Спартак" после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Отставание от призовой тройки составляет 6 очков. В Кубке России "красно-белые" дошли до второго этапа полуфинала пути регионов, где 8 апреля встретятся с петербургским "Зенитом".
Амарал назвал защитника "Спартака" Дмитриева будущим сборной России
