Что Жириновский говорил о судьбе Ближнего Востока

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. На фоне развернувшегося на Ближнем Востоке конфликта и ударов США и Израиля по Ирану все чаще вспоминают прогнозы, сделанные Владимиром Жириновским.

Многие его предсказания, казавшиеся тогда радикальными, сегодня звучат ужасающе реалистично.

Прекрасно разбирался в теме

Многие сходятся во мнении, что Жириновский не "гадал на кофейной гуще", его прогнозы основаны на реальных знаниях и том опыте, что у него был как у специалиста.

Например, бывший его помощник, экс-депутат Госдумы Василий Власов, акцентирует внимание на том, что политик отлично понимал ближневосточные процессы благодаря образованию востоковеда.

"Давайте исходить из того, что Владимир Вольфович — востоковед по образованию. Он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Госдумы. Поэтому вопрос лишь в том, когда именно сбудутся его прогнозы", — полагает Власов.

Страшные события

Политик предупреждал, что Тель-Авив рано или поздно нанесет удар по иранским ядерным объектам.

По его логике, за этим последует неизбежный ответ Тегерана, что развяжет руки Вашингтону: США, прикрываясь союзником, подключат НАТО и начнут массированные бомбардировки — вплоть до применения "очень страшного оружия локального действия". "Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Речь идет о третьей мировой войне", — говорил Жириновский.

Особое внимание в прогнозах уделялось экономической подоплеке.

© AP Photo / Leo Correa Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом

"Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит", — заявлял он.

Резкий скачок цен на нефть мгновенно ударит по себестоимости производства. Заводы станут нерентабельными, а экономический рост остановится.

У ведущих держав Евросоюза, зависящих от импортных углеводородов, нефть по 200 долларов за баррель приведет к коллапсу энергоемких отраслей: металлургии, химической промышленности, автопрома.

Один конфликт — два главных экономических конкурента США выведены из строя.

Карта "растерзания" Ирана

По мнению Владимира Вольфовича, в планах США и Израиля — распад Ирана на несколько частей. Он подробно описал, как должна выглядеть карта Ближнего Востока после реализации таких задумок.

По его данным, Иран предполагалось разделить на несколько государств. Жириновский проводил прямую параллель с распадом СССР: "Тогда нас разделили в 91-м на 14 частей".

© AP Photo / Vahid Salemi Разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране

"Почему? Потому что просто разбомбить некоторые центры в Иране, где, возможно, есть производство ядерного оружия и чего-то, это мало. Они [США] будут бояться", — объяснял Жириновский.

Ядерная программа послужила лишь поводом для агрессии. Настоящая цель — создание на месте одного сильного и независимого государства нескольких слабых, зависимых от США образований.

Война в Иране и Россия

Жириновский видел совершенно конкретный механизм по ослаблению России, не связанный с прямым военным столкновением.

"На юге Сирия, где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар непрямой. Хлынут миллионы беженцев из Ирана", — объяснял он.

Социальная нагрузка, межнациональные конфликты, экономические проблемы создадут внутреннюю нестабильность.

За примерами далеко ходить не надо: Жириновский напоминал про беженцев из Ливии, которые дестабилизировали Италию и Францию.

В 2020 году он развил эту мысль: "Американцы никогда не нападут на нас напрямую. Они сделают все чужими руками. Но главная цель — не Иран. Им нужны миллионы беженцев на север, сместить Южный Кавказ, Северный Кавказ".

Впрочем, лидер ЛДПР оставлял и оптимистичный сценарий.

По его мнению, большую войну могут предотвратить "новые Ялтинские соглашения" — встреча лидеров России и США, которая вместо Ялты может пройти в Сочи.