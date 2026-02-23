МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Политические прогнозы Владимира Жириновского продолжают обсуждать — особенно в 2026 году. Лидер ЛДПР называл этот период переломным для мировой политики.

Что он предсказывал? И насколько его слова соотносятся с реальностью?

Хрупкая Америка

Еще в начале 2000-х Владимир Вольфович говорил о том, что будущее Соединенных Штатов зависит не только от экономики или военной мощи, но и от природных процессов. Он неоднократно упоминал тектоническую уязвимость американского Западного побережья.

Разлом Разлом

Речь идет о зоне субдукции Каскадия и разломе Сан-Андреас. Первая тянется от канадского острова Ванкувер до севера Калифорнии. Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука медленно погружается под Североамериканскую, создавая колоссальное напряжение. Вторая — знаменитый калифорнийский разлом, пересекающий весь штат.

В конце 90-х сейсмолог Крис Голдфингер провел исследование донных отложений у берегов США. Анализ показал: за последние 2500 лет оба разлома активизировались одновременно как минимум восемь раз.

Жириновский интерпретировал эту научную информацию политически. По его мнению, цивилизация должна учитывать не только военные или экономические угрозы, но и природные факторы.

НАТО: от расширения к распаду

Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе

В 1999 году, выступая в Совете Европы, Жириновский назвал противостояние с Россией главной целью НАТО. Он предсказал расширение альянса — и одновременно его последующее ослабление из-за внутренних противоречий.

Позже, в 2018-м, он говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и военном поражении НАТО. В 2021 году утверждал, что альянс потеряет влияние на постсоветском пространстве, а "украинский режим рухнет".

Самый громкий тезис звучал так: "В 2026-м НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся". Он связывал это с усталостью европейских стран от конфронтации и внутренними противоречиями внутри альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Три империи на юге

В 2019 году Жириновский описал региональную динамику, которая сейчас соответствует реальности: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская". Последнее десятилетие Иран и Турция все чаще действуют как независимые региональные державы, не оглядываясь на Вашингтон.

В 2008-м Жириновский предсказал , что через 20 лет — к 2028 году — сформируется объединение России, Турции и Ирана. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиасреду и станет мощным противовесом западному влиянию.

Идея казалась футуристичной. Но сегодня наблюдается усиление многостороннего взаимодействия между этими странами в рамках различных форматов — например, "астанинского процесса" по Сирии.

Президент России Владимир Путин, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию

Новый раздел мира

Владимир Вольфович был убежден: ключевые решения будут приниматься не в столицах конфликтующих сторон, а в ходе прямых переговоров между державами, исчерпавшими ресурс конфронтации.

"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял он.

Эта идея нового раздела сфер влияния была для него логичным следствием истощения сторон. Экономическим маркером такого перехода он считал резкий рост цен на нефть.

Год великого обнуления

Жириновский никогда не рассматривал события вокруг Украины как локальный конфликт. Для него это — неизбежная кульминация многолетнего давления и фундаментального противоречия между коллективным Западом и Россией.

Политик предсказывал , что 2026-й станет годом "великого обнуления" старых и нежизнеспособных альянсов на постсоветском пространстве. Финал противостояния он связывал с полной пересборкой региона.

Согласно его видению, должны были произойти три ключевых процесса:

утрата легитимности искусственно созданных границ;

окончательный демонтаж прежних экономических конструкций;

формирование новой архитектуры евразийской безопасности, где Россия выступала бы главным гарантом и архитектором.

Украина: инструмент, а не субъект

По логике Владимира Вольфовича, Украина была полем и инструментом. Этот вывод вытекал из его общего неверия в жизнеспособность украинской государственности как самостоятельного субъекта в большом противостоянии.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен написал в соцсети Х: "Жириновский еще в 2006 году предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их". Дизен также отметил, что альянс может использовать Украину как поле боя с Россией.

Москва неоднократно заявляла , что поставки вооружений Украине препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Сравнивая ситуацию с Карибским кризисом, Жириновский подчеркивал , что мир вновь подошел к опасной черте.

Судьба Украины в модели Жириновского была предопределена. Один из самых обсуждаемых сегодня тезисов гласит , что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде.