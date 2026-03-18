Что Жириновский знал о плане США по уничтожению Ирана

Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Конфликт США и Ирана, тлевший десятилетиями, перешел в фазу открытого огня. В 2018-м Владимир Жириновский с картой в руках в деталях расписал сценарий.

Что годами готовили в закрытых кабинетах?

Карта, которую "переписал" Жириновский

Политик неоднократно подчеркивал , что карта раздела Ирана — не его фантазия, а результат изучения американских разработок. Он собрал информацию из всех доступных источников и представил ее публике еще в 2006-м.

"Тогда говорили — не будет этого. Прошло 12 лет. Напрямую идет угроза", — напоминал он в 2018-м.

"Вот они такую карту сделали. Я говорю о том, как они хотят. Такой карты [сейчас] нет. Но вот эту карту я у них переписал", — говорил Жириновский.

Два сценария для Ирана

Жириновский объяснял, что США рассматривали два принципиально разных варианта действий в отношении Ирана.

Первый — создание огромной шиитской державы, которая подчинила бы себе весь регион. "Первый вариант у них был. Создать большой Иран, и он будет господствовать", — говорил политик.

Но этот план был отвергнут: "Но Израиль боится, поскольку маленький Иран угрожает. Большой — что там будет? Они отказались".

Отказ от идеи "Большого Ирана" привел к разработке второго сценария, который, по убеждению политика, и был принят к исполнению.

© AP Photo / Vahid Salemi Житель Тегерана перед разрушенным после удара полицейским участком

Анатомия раздела: кто и что получит

Владимир Вольфович подробно описал, как должна выглядеть карта Ближнего Востока после реализации американского плана. По его данным, Иран предполагалось разделить на несколько частей.

Персия. От 80-миллионного Ирана должна остаться лишь центральная часть — Персия с населением около 30 миллионов человек. "Вы видите, вот Персия, это то, что останется", — объяснял Жириновский, показывая карту.

Шиитский Ирак. Богатые нефтью арабские земли на юго-западе — провинция Хузестан — должны были отойти к соседнему Ираку. "К Ираку, к шиитскому отойдут", — показывал он на карте. Это создало бы мощное проамериканское шиитское образование, контролирующее огромные запасы углеводородов.

Большой Курдистан. На северо-западе должно возникнуть гигантское курдское государство. "Курдистан, будет создано большое государство, 40-миллионное", — утверждал политик. Это государство объединило бы курдов Ирана, Ирака, Сирии и Турции — и стало бы вечным источником нестабильности для всех стран региона.

Независимый Белуджистан. На юго-востоке предполагалось отделение провинции Белуджистан, которая стала бы еще одним новым, но слабым и зависимым государством. "Белуджистан отделится", — констатировал политик.

Жириновский проводил прямую параллель с распадом СССР: "Тогда нас разделили в 91-м на 14 частей".

Зачем это нужно?

"Почему? Потому что просто разбомбить некоторые центры в Иране, где, возможно, есть производство ядерного оружия и чего-то, это мало. Они [США] будут бояться", — объяснял Жириновский.

Ядерная программа служила лишь поводом. Настоящая цель — создание на месте одного сильного и независимого государства нескольких слабых, зависимых от США образований.

© AP Photo / Vahid Salemi Женщины с иранскими флагами и портретом верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране

"Это все разрабатывают в Америке целые институты. Получают сотни миллиардов", — добавлял Жириновский, подчеркивая масштаб аналитической работы, которая велась за океаном.

"Последняя, самая страшная война"

Политик завершал свою мысль мрачным предупреждением: противостояние США и Ирана неизбежно выльется в масштабный конфликт, последствия которого выйдут далеко за пределы региона.