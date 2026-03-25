Что Жириновский говорил о судьбе мира после конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В интернете с новой силой зазвучали записи Владимира Жириновского. Его прогнозы сейчас выглядят как заранее написанный сценарий.

Какое будущее прогнозировал миру мудрый политик?

Удар по Китаю и Европе

За несколько лет до нынешней эскалации Жириновский описывал механизм запуска войны на Ближнем Востоке с пугающей точностью. "Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где, как ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов", — предрекал политик.

Он сразу же предупреждал: ответ Тегерана будет неизбежен. И добавлял, что далее будет самое страшное, потому что в дело вступит тяжелая артиллерия Запада.

"Старший брат" придет на помощь — США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран", — говорил он.

Но за локальным конфликтом, как неоднократно подчеркивал Жириновский, стоят куда более масштабные цели Вашингтона — экономические и геополитические.

"Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит", — заявлял лидер ЛДПР с трибуны Госдумы.

Промышленность Китая потребляет огромные объемы энергоресурсов. Резкий скачок цен на нефть мгновенно ударит по себестоимости производства. Заводы станут нерентабельными, экономический рост остановится.

Германия, Франция, Италия — промышленные державы, зависящие от импортных углеводородов. Нефть по 200 долларов за баррель приведет к коллапсу энергоемких отраслей: металлургии, химической промышленности, автопрома.

Один конфликт — два главных экономических конкурента США выведены из игры.

Как война в Иране ударит по России

Но остается третий игрок — Россия. Как ее ослабить? Здесь Жириновский видел совершенно конкретный механизм, не связанный с прямым военным столкновением.

© REUTERS / Mohammadreza Dehdari Похороны жертв американо-израильского удара по Тегерану

"На юге Сирия, где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар непрямой. Хлынут миллионы беженцев из Ирана", — объяснял он.

Социальная нагрузка, межнациональные конфликты, экономические проблемы — все это создаст внутреннюю нестабильность. Примеры уже были: Жириновский напоминал про беженцев из Ливии, которые дестабилизировали Италию и Францию.

В 2020 году он развил эту мысль: "Американцы никогда не нападут на нас напрямую. Они сделают все чужими руками. Но главная цель — не Иран. Им нужны миллионы беженцев на север, сместить Южный Кавказ, Северный Кавказ".

Но достанется вовсе не России, а соседней стране. В 2019-м в телеэфире политик обратился к украинскому оппоненту с пророчеством, которое сегодня выглядит как констатация факта:

"В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина".

Израиль — от расплаты до исхода

Особое место в прогнозах Жириновского занимала судьба Израиля. В 2004 году он предрекал : "Арабы их сметут". Но, в отличие от многих аналитиков, уверенных в поддержке Запада, Жириновский видел для израильтян иное убежище.

"Им нужна московская еврейская республика: от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга", — заявлял он, описывая масштабы территории.